ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» будут сотрудничать в сфере жилстроительства

ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК «Система» и Группа «Эталон» подписали в понедельник соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в РФ.

Как отмечается в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 25 января, результатом договоренности станет совместная реализация проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о развитии фонда арендного жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов, реализуемых в рамках сотрудничества.

Так, помимо прочего предусматривается участие ДОМ.РФ и Банка ДОМ.РФ в финансировании инвестпроектов Группы «Эталон», включая открытие целевых кредитных линий, и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях.

Жилищное строительство – один из главных драйверов российской экономики, перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья, которые невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших девелоперов, банков и институтов развития, подчеркнул гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Он уверен, что соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества наших компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями.

«В лице ДОМ.РФ девелопер получит в партнеры одну из лучших на рынке команд, наши специалисты смогут оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов: от стадии проектирования и разработки наиболее успешных моделей финансирования до реализации квартир с использованием полного набора ипотечных программ» — пояснил Мутко.

Банк ДОМ.РФ входит в число лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам, напомнил в свою очередь замгенерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

«Мы открываем кредитные линии как для реализации небольших проектов, так и для строительства крупных жилых комплексов. Как уполномоченный в сфере жилищного строительства банк, мы стремимся делать финансирование максимально доступным для застройщиков, предлагаем наиболее выгодные ставки. Группа «Эталон» уже строит на средства Банка ДОМ.РФ один жилой комплекс, в ближайшее время рассчитываем увеличить совместный портфель проектов», – рассказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.