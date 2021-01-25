Туроператоры сообщили о подорожании отдыха на юге России на 10%

Отдых на юге России в 2021 году подорожал на порядка 10%, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечается, это связано с ростом цен на проживание в отелях на пляжных курортах страны. Однако, в АТОР прогнозируют, что с конца марта текущего года ценовая политика начнет меняться.

Туроператоры также сообщили о росте спроса на летние туры на юг России. В этом году он оказался на 10-15% выше, чем годом ранее.

По данным статистики ведущих туроператоров, в ранних продажах пляжного отдыха в стране безусловно лидирует Краснодарский край. Его доля составляет 60-70%.

Ранее АТОР сообщила, что российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу.