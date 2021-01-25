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Деловые новости

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20, 29 июня 2019 года Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20, 29 июня 2019 года

Си Цзиньпин: мир столкнулся с сильнейшим после Второй Мировой войны кризисом

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Пандемия коронавируса вызвала сильнейший экономический спад во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает «Интерфакс».

По его словам, такого кризиса не было со времен Второй Мировой войны.

Несмотря на то, что многие страны потратили триллионы долларов на поддержку экономики, ситуация остается нестабильной.

Си Цзиньпин отметил, что на данный момент одной из важнейших задач является усиление координирования макроэкономической политики.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года.

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