Титов ответил на шутку Путина о планах заняться виноделием

Бизнес-омбудсмен Владимир Титов в своем Instagram ответил на шутку президента России Владимира Путина, который заявил, что после ухода с поста мог бы заняться виноделием и устроиться к Титову в качестве специалиста в области права.

«Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — заявил полпред.

По его словам, глава государства хорошо разбирается в области виноделия с точки зрения права.

Ранее Путин пошутил, что по завершении карьеры президента станет специалистом в области права в винном бизнесе и будет советником у Титова.