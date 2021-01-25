ООН: пандемия коронавируса привела к сильнейшему за 90 лет кризису

Пандемия коронавируса вызвала сильнейший за последние 90 лет мировой экономический кризис. Об этом говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы».

Там отмечается, что мировой ВВП в 2020 году снизился на 4,3%, что является самым резким сокращением со времен Великой депрессии.

В докладе прогнозируется, что в 2021 году мировое производство восстановится на 4,7%.

В ООН считают, что пандемия сильнее всего ударила по развитым странам, так как многие европейские государства и некоторые штаты США приняли строгие ограничительные меры в начале пандемии.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что мировой уровень крайней нищеты в прошедшем 2020 году вырос впервые за 22 года.