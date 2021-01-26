Главой Минфина США впервые стала женщина

Сенат США утвердил кандидатуру Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на результаты голосования.

Ее кандидатуру поддержало большинство сенаторов. Голосование еще продолжается.

Отмечается, что Йеллен стала первой женщиной, которая возглавила американский Минфин. В 2014 году она стала первой женщиной, получившая должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен поддержала жесткие антироссийские санкции за Крым и другие угрозы со стороны России.