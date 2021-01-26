В РФ предложили освободить от уплаты госпошлины впервые регистрирующих бизнес

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо, в котором предлагает освободить граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины, передает RT.

Депутат указал в своем обращении, что повышение доли малого и среднего бизнеса в ВВП нужно для устойчивого развития экономики страны. По мнению Сухарева, для этого необходимо не только создать льготные налоговые и кредитные условия для бизнеса, но и упростить процедуры регистрации новых предприятий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения от уплаты государственной пошлины граждан, впервые регистрирующих юридическое лицо или впервые регистрирующихся в качестве индивидуальных предпринимателей», — написано в обращении.

Как известно, на сегодняшний день размеры пошлин составляют 4 тыс. рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Эти пошлины могут не платить только лица, которые направили документы для регистрации в электронном виде, а также имеют личную усиленную квалифицированную электронную подпись.