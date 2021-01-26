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Деловые новости

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Россияне перечислили трудности при поиске работы

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Россияне рассказали, что для них самое сложное в трудоустройстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

«Почти половина жителей России (48%) считают, что самое сложное в поиске работы — найти подходящую вакансию (множественный выбор). Еще 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа на отклик от потенциального работодателя», — рассказали аналитики.

Для 36% респондентов самое трудное в поиске работы — собеседование, а 27% испытывают трудности по время собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе.

С составлением резюме испытывают сложности 25% опрошенных, с выполнением тестового задания — 18%, а с подготовкой сопроводительного письма — 10%.

При поиске работы большинство россиян (70%) обращают внимание на зарплату, 56% — на требования и условия работодателей, 43% — на отзывы от сотрудников компании, 40% — на репутацию компании.

35% соискателям важно наличие соцпакета у потенциального работодателя, 28% — расположение места работы, а 24% — командировки.

Опрос проводился в январе 2021 года во всех округах РФ среди 3,5 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно получать для счастья.

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