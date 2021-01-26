Вице-премьеры трех стран обсудят железную дорогу через Армению

27 января в Москве состоится встреча вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, в ходе которой они обсудят создание транспортного коридора на Южном Кавказе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, со стороны России в переговорах будет участвовать Алексей Оверчук, Армению представит Мгер Григорян, а Азербайджан — Шахин Мустафаев.

Вице-премьерам предстоит обсудить, какие объекты необходимо построить и восстановить для полной разморозки транспортного сообщения в регионе. Речь пойдет в том числе о возведении железной дороги через территорию Армении. Она свяжет Азербайджан и Нахичевань, а также Армению и Россию.

Строительство участка железной дороги на своей территории Азербайджана уже стартовало. Отмечается, восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в регионе.

Ранее в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.