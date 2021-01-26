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Деловые новости

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Рост цен на услуги ЖКХ оказался минимальным за 19 лет

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Рост цен на жилищно-коммунальные услуги в России по итогам 2020 года оказался минимальным за последние 19 лет, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, ЖКУ в среднем по стране подорожали на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%.

Рекордно низкий рост цен аналитики объяснили тем, что на фоне пандемии коронавируса некоторые регионы приняли решение не повышать цены на отдельные услуги ЖКХ.

Однако, как отмечается в исследовании, в 15 субъектах России рост стоимости тарифов опередил годовой показатель инфляции.

В частности, речь идет о республике Коми, где подорожание составило 16,2%, Воронежской области — 7,8% и Забайкальском крае — 7,1%.

Ранее замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявил, что в 2021 году в России ожидается повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг на 4%.

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