В Канаде возмутились решением Байдена отменить строительство Keystone XL

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни возмутился решением президента США Джо Байдена отозвать разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL, сообщает CTV News.

«Очень расстраивает тот факт, что одним из первых действий нового президента стало проявление неуважения к ближайшему другу и союзнику США — Канаде», — отметил Кенни.

По его словам, после указа Байдена те, кто инвестировал в трубопровод должны получить компенсацию от американского правительства.

Предполагалось, что Keystone XL станет нефтепроводом длиной 3,5 тыс. км. Он должен был качать до 800 тыс. баррелей нефти в день из канадской провинции Альберта на нефтеперерабатывающие предприятия США на берегу Мексиканского залива. Байден подписал указ об отзыве разрешения на строительство нефтепровода Keystone XL.

Ранее сообщалось, что новый американский президент счел проект строительства газопровода «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы, а его администрация планирует изучит меры, которые ранее принимались в отношении проекта.