Американский экономист предрек обвал доллара

Американский экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе, согласно которому доллар может упасть на 35% к концу 2021 года. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

«Доллар неуклонно снижается с тех пор, как в марте прошлого года в США разразилась пандемия COVID-19. Он упал примерно на 10–12% по сравнению с основными торговыми партнерами США», – отметил экономист.

При этом он заверил, что снижение американской валюты в ближайшее время будет продолжаться. По мнению экономиста, этому будут способствовать резкое увеличение дефицита текущих платежей бюджета США, рост котировок евро и политика американской Федеральной резервной системы.

Кроме того, негативное влияние на доллар оказывает продолжающаяся пандемия и близкое к рецессии состояние экономики, считает Роуч. В сложившейся ситуации еще один пакет экономической помощи будет иметь значительные последствия, так как США «не хватает сбережений».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов сообщило, что экс-глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов страны, способна привести доллар к долгосрочному падению.