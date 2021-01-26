Brand Finance: Сбер занял 3-е место в мире по силе бренда

Сбер вышел на третье место в рейтинге Brand Finance Global 500 по показателю «сила бренда», передает «Интерфакс».

На первом месте по показателю «сила бренда» оказалась китайская WeChat, которая в этом году обошла Ferrari.

В то же время Сбер занял первое место по этому показателю среди банковских брендов.

«Будучи крупнейшим банком России, Сбербанк выигрывает за счет стабильности бренда и высокого уровня лояльности клиентов», — говорится в обзоре Brand Finance.

Также аналитики отметили недавний ребрендинг, в рамках которого услуги, предоставляемые его экосистемой, были консолидированы вокруг бренда «Сбер». По их мнению, это усилило позиции Сбера.