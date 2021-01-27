Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной

Основатель Amazon Джефф Безос потребовал компенсацию от брата своей возлюбленной Майкла Санчеса в качестве оплаты судебных издержек после утечки данных о его личной жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Утечка данных о том, что Безос состоял в отношениях с экс-телеведущей Лорен Санчес, произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи спустя 25 лет брака. Личные данные были опубликованы таблоидом National Enquirer по результатам журналистского «расследования».

После этих событий основатель Amazon нанял частных детективов для проведения собственного расследования. В ходе него предприниматель установил, что брат Санчес получил $200 тыс. от таблоида National Enquirer.

На данный момент Безос требует от брата Санчес $1,7 млн. Адвокат Майкла Санчеса Том Уоррен оценил такое требование как «неприличное и даже абсурдное».