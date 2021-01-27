«Аэрофлот» отменил почти 90 регулярных международных рейсов

«Аэрофлот» решил отменить почти 90 регулярных международных рейсов из России в марте и апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о направлениях, с которыми авиасообщение еще официально не было восстановлено. В списке оказались 88 рейсов.

Как сообщает авиаперевозчик, изменения в программу полетов регулярных международных рейсов вносятся в связи с продолжением действия ограничений, которые связаны с распространением коронавируса.

Уточняется, что с 28 марта по 30 апреля будут отменены рейсы из Москвы в Актобе, Алматы, Амстердам, Афины, Баку, Бангкок, Барселону, Бейрут, Берлин, Бишкек, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Валенсию, Варшаву, Вашингтон, Венецию, Вену, Верону, Вильнюс, Гавану, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дрезден, Дублин, Ереван, Загреб, Караганду, Кишинев, Копенгаген, Ларнаку, Лос-Анджелес, Лион, Лиссабон, Любляну, Мадрид, Майами, Малагу, Марсель, Милан, Мумбай, Мюнхен, Ниццу, Нью-Йорк, Неаполь, Осаку, Осло, Париж, Прагу, Пекин, Пхукет, Ригу, Рим, Салоники, Самарканд, Софию, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тель-Авив, Улан-Батор, Франкфурт-на-Майне, Ханой, Цюрих, Шанхай, Штутгарт и некоторые другие города.

До этого российская авиакомпания S7 Airlines сообщила, что возобновит чартерные рейсы в три европейских города.