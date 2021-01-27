Бюджет Москвы потерял 700 млрд рублей из-за COVID-19 в 2020 году

Московский бюджет потерял 700 млрд руб. за-за пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если экономически говорить, итоги прошлого года именно для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов [рублей]», – заявил Ефимов.

Заммэра пояснил, что около 200 млрд руб. Москва недополучила в виде доходов бюджета, чуть меньше 300 млрд руб. было потрачено на ликвидацию последствий пандемии, а чуть больше 200 млрд руб. – это расходы бюджета, которые были перенесены из-за нехватки средств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва обеспечила двойной запас коек для пациентов с коронавирусом.