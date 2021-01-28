За два года россияне перевели 1 трлн руб. через Систему быстрых платежей

За два года функционирования Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ россияне перевели с ее помощью 1 трлн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Банк России.

Согласно сообщению, за все время работы СБП произведено более 139 млн операций на сумму около 1 трлн рублей.

За 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. Доля переводов через СБП среди всех межбанковских перечислений физлиц увеличилась с 1,4 до 15%.

По данным ЦБ, за два года системой воспользовались свыше 15 млн банковских клиентов, их число выросло в 15 раз за последний год.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.