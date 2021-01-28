Депутат Госдумы Сопчук назвал несправедливым решение суда о конфискации

Депутат Госдумы Сергей Сопчук собирается обжаловать решение суда о конфискации у него имущества. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он не нарушал закон в качестве депутата и не занимался предпринимательством.

Он заявил, что участвовал в хозяйственной деятельности компании ООО «Терней Золото» до своего избрания в Госдуму, а после процедуры прекратил предпринимательскую деятельность и передал свою долю родственнику. С этого момента он прекратил принимать участие в бизнесе.п

Сопчук назвал необоснованным и несправедливым происходящее него. Он уверен, что обвинения не имеют фактического подтверждения.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал активы Сопчука на 38,5 млрд рублей.