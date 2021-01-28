Госдума и бундестаг договорились вместе бороться за «Северный поток — 2»

Комитет Госдумы по энергетике и комитет бундестага по экономике и энергетике договорились вместе противодействовать попыткам остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

Глава комитета ГД Павел Завальный отметил, что давления на участников строительства газопровода пока нет, но новая администрация США уже заявила о намерении остановить реализацию проекта.

По словам депутата, общая позиция российской и европейской сторон заключается в том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен, и что он нужен и Германии, и Европе.

«Комитет будет оказывать всяческое сопротивление разного рода попыткам, в том числе американской стороны, по приостановке реализации этого проекта», — заявил Завальный.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Вашингтон не оставляет попыток заморозить проект. В январе 2021 года «Северный поток — 2» под угрозой американских санкций покинула швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.