Белый дом не комментирует «хаос на Уолл-стрит» из-за акций GameStop

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклоняется от вопросов журналистов о хаосе, разразившемся на Уолл-стрит из-за ситуации с акциями сети магазинов видеоигр GameStop. Об этом сообщает Mediaite.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала заявление [на эту тему] <...> У нас не будет никаких дополнительных комментариев», – ответила Псаки на вопрос репортера CNN о возможных действиях администрации президента Джо Байдена по защите инвесторов.

В заявлении Комиссии по ценным бумагам указано, что ведомство отслеживает текущую волатильность на рынках и совместно с другими регулирующими органами проводит «оценку ситуации».

Акции компании GameStop, считающейся убыточной, резко выросли из-за флешмоба в социальной сети Reddit. Один из пользователей платформы выразил недовольство хедж-фондом Melvin Capital, который открывал по акциям GameStop короткие позиции. Участники тематического форума поддержали его и решили скупать акции компании, что привело к росту котировок и убыткам для хедж-фондов.