Суд в США разрешил экстрадицию организаторов побега Карлоса Гона

Cудья окружного суда США по округу Массачусетс Индира Тальвани разрешила экстрадицию в Японию ветерана сил специального назначения армии США Майкла Тейлора и его сына Питера, обвиняемых в помощи экс-главе Nissan Motor Co. Карлосу Гону в его побеге. Об этом сообщает Reuters.

Возможные плачевные условия содержания в тюрьмах в Японии не являются достаточным основанием для запрета экстрадиции, решила судья. Тем самым она отказалась пересматривать Госдепартамента США, который поддержал экстрадицию обвиняемых в октябре 2020 года.

Япония запросила экстрадицию Майкла Тейлора и его сына в июле прошлого года.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.