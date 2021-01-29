Эксперты дали рекомендации начинающим инвесторам

Эксперты дали советы планирующим выйти на фондовый рынок россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам руководителя департамента инвестгруппы «Универ капитал» Андрея Верникова, сначала необходимо определить свои инвестиционные цели и оценить собственную терпимость к риску.

Затем можно приступать к выбору инвестиционной стратегии. Верников рекомендует ежемесячно покупать акции и облигации на небольшую часть средств от заработной платы.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин призвал начинающих инвесторов в качестве инструментов инвестирования использовать акции и облигации, которые обращаются на бирже, и тем самым научиться зарабатывать на бирже при помощи трейдинга.

А директор из управляющей инвесткомпании «Альфа-капитал» Вадим Логинов предостерег от ставок на 2-3 акции и расчета на быстрый заработок. Это объясняется тем, что фондовый рынок благоприятен для умных инвестиций на длинные горизонты с вероятностью положительного исхода выше 90%.

До этого эксперты дали советы владельцам сбережений в рублях.