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Финляндия рассматривает планы отказа от российского электричества

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Финляндия может отказаться от российских поставок электроэнергии к 2035 году. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в плане оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid.

Согласно представленным данным, три из четырех вариантов плана предусматривают такое развитие стратегии в энергосистеме страны. При этом оператор планирует взамен развивать солнечные и ветряные электростанции.

«Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии», — подчеркивает «Коммерсантъ».

Так, Fingrid отмечает, что мощность ветряных электростанций поднимется до 10-22 гигаватт в следующие 15 лет. При этом морских и солнечных — 1-10 гигаватт и 3-6 гигаватт соответственно.

Один из планов, содержащихся в документе, также предусматривает рост показателей экспорта электроэнергии для усиления интеграции с Эстонией и Швецией.

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