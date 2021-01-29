Путин поручил проработать вопрос о надбавке кураторам техникумов

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о надбавке за классное руководство в техникумах, колледжах и училищах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство обучающихся», — следует из перечня поручений.

Срок исполнения поручения — 15 марта 2021 года.

Также Путин поручил главе кабмина Михаилу Мишустину разработать единый ресурс для учебников и пособий. Это должно быть реализовано до 1 сентября 2022 года.

Летом прошлого года в России изменили правила выплаты надбавки классным руководителям.