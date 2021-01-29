Ипотечные долги россиян впервые превысили 9 трлн рублей

| Бернст Ю.

Задолженность россиян по ипотечным кредитам к 1 января 2021 года достигла 9,08 трлн руб., сообщается на сайте ЦБ России.

Таким образом, показатель в декабре 2020 года впервые превысил отметку в 9 трлн руб., установив рекорд.

Просроченная задолженность жителей РФ по ипотеке, растущая с апреля 2020 года, к январю 2021 года снизилась на 1,07 млрд руб. — до 74,1 млрд руб. Всего в декабре россияне оформили 211 810 ипотечных кредитов на сумму свыше 560 млрд руб.

Также сообщается, что в 2020 году в России было выдано более 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше показателей 2019 года. Объем выданных за минувший год ипотек составил почти 4,3 трлн руб., что в 1,5 раза выше, чем годом ранее.

В 2020 году в России было рефинансировано 234 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму в размере около 600 млрд руб.