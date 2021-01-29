Reuters скорректировало свою статью после заявления «Роснефти»

Международное агентство Reuters скорректировало свою статью о проекте «Восток Ойл» после заявления НК «Роснефть» о том, что в статье содержится недостоверная информация, дискредитирующая проект и наносящая ущерб ее деловой репутации.

Статья Reuters под названием «Роснефть предлагает торговым компаниям Восток Ойл в обмен на объемы источники» была опубликована на сайте агентства 15 января 2021 года.

В скорректированной версии статьи агентство отметило, что проект «Восток Ойл» не является арктическим шельфовым или сланцевым проектом и не попадает под действие санкционных ограничений. Кроме того, в статье уточняется, что «Роснефть», не нуждается в привлечении инвестиций в «Восток Ойл» в обмен на поставки нефти.

«Ресурсный потенциал проекта, высокое качество нефти и его экономическая модель делают «Восток Ойл» одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли», - говорится в статье Reuters.

Кроме того, Reuters также добавило пояснение «Роснефти» о том, что коммерческая деятельность компании по заключению поставочных контрактов является отдельным направлением бизнеса, который проводится со всеми субъектами мирового трейдинга.

«Роснефть» в своем заявлении от 26 января в связи с явной дезинформацией, затрагивающей проекты компании и ее партнеров, потребовала от агентства Reuters удалить данную информацию с сайта и опубликовать извинения в отношении недостоверной информации. Компания сообщила, что привлекла профессиональную адвокатскую организацию для контактов с агентством Reuters по этому поводу и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты деловой репутации.