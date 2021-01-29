Новак заявил, что в России могут построить 10 СПГ-заводов к 2035 году

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России к 2035 году могут построить более 10 заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщается на сайте кабмина.

Строительство этих предприятий находится в проекте долгосрочной программы развития производства СПГ.

По словам Новака, реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в 3 раза увеличить объем производства СПГ, а также дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн куб. м газа до 2040 года.

Вице-премьер отметил, что реализация новых СПГ-проектов обеспечит около $150 млрд дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году и может повысить ВВП на 1,5% после вывода заводов на потенциальную мощность.

До этого Новак рассказал, что производство СПГ в России может вырасти до 25% от мирового рынка.