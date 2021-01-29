Магазины и кафе в центре Москвы закроются 31 января

Некоторые магазины и кафе в центре Москвы закроются 31 января, на которое запланирована незаконная акция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замруководителя аппарата мэра столицы Алексея Немерюка.

«К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли», — сказал Немерюк.

Также с 09.00 до 23.00 31 декабря будет запрещена продажа напитков, в том числе алкоголя, в стеклянной таре.

Ранее сообщалось, что в центре города 31 января закроют семь станций метро.