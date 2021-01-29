Названы продукты, которые могут подорожать в 2021 году

| Бернст Ю.

Эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в 2021 году, пишет «Московский комсомолец».

В первую очередь речь идет о подорожании зерна, что приведет к росту цен на муку, крупу, хлеб, яйца, молоко и мясо. Следом вырастут цены на бакалею, кондитерские изделия и консервы, считают специалисты. Также подорожают импортные продовольственные товары — чай, кофе и экзотические фрукты и овощи, а также сезонные российские фрукты и овощи.

По прогнозам аналитиков, цены на продукты будут расти из-за обесценивания рубля.



До этого эксперты спрогнозировали резкое подорожание российской техники.