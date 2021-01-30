Число авиарейсов из Казахстана в Россию увеличивается с одного до трех в неделю

Казахстан увеличивает число пассажирских авиарейсов в Россию с одного до трех в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«На территории Республики Казахстан от 28 января 2021 года разрешено увеличение регулярных пассажирских рейсов с Россией с одного до трех регулярных рейсов в неделю для каждой стороны», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Казахстан увеличивает на один рейс в неделю авиасообщение по маршруту Анталья — Алма-Ата для турецкой стороны.

Ранее сообщалось, что Россия возобновляет полеты еще с двумя странами. С 8 февраля можно будет улететь в Грецию и Сингапур.