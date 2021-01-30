Предсказавший дефолт 1998 года экономист предупредил о новом крупном кризисе

Экономист Михаил Хазин, который ранее предсказывал дефолт 1998 года, считает, что России грозит большой кризис.

Хазин, работавший в администрации экс-президента России Бориса Ельцина, заявил, что большой кризис уже начался: «Восемь лет спада. Ухудшение в ближайшее время может быть из-за политики либералов, которые целенаправленно усугубляют ситуацию. Государство должно очень радикально изменить экономическую политику», — добавил он. В противном случае, по его мнению, могут быть социально-экономические последствия.

Он предупредил россиян, что экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться, и посоветовал задуматься о создании «подушки безопасности», передает Ura.ru.

В 2020 году в России был зафиксирован всплеск числа личных банкротств. Число россиян, признанных финансово несостоятельными, в 2020 году увеличилось на 72,6% по сравнению с предшествующим годом.