ГУМ, ЦУМ и Охотный ряд закроются 31 января

ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», и «Охотный ряд» не будут работать 31 января после соответствующих рекомендаций властей. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, пишет РИА «Новости».

В этот день ожидается незаконная протестная акция.

Немерюк подчеркнул, что магазины приняли решение самостоятельно — совещаний с представителями общепита и магазинов не было.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», — что они закроются», — сказал глава департамента торговли и услуг города.

Ранее власти рекомендовали закрыть кафе в центре Москвы в воскресенье.