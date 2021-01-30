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Деловые новости

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Мигранты стали переводить больше денег из России за рубеж

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Денежные переводы трудовых мигрантов из России за рубеж выросли в июле-сентябре 2020 года, после смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на свои расчеты, проведенные на основе данных Банка России.

Так, переводы в Узбекистан увеличились на 28,7%, до $927,7 млн, в Армению — на 27,3%, до $162,8 млн, в Таджикистан — на 25,7%, до $425,5 млн.

Далее идут Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Украина. Странами, куда снизились объемы переводов, стали Белоруссия и Туркмения.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.

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