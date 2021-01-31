Кабмин выделил на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний 1,1 млрд рублей

Правительство России выделит 1,1 млрд руб. на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний у пациентов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Деньги будут направлены в территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования.

Такие доплаты врачи и медперсонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза за каждый обнаруженный случай заболевания медицинской организации направляется дополнительное финансирование, после чего выплачиваются деньги сотрудникам.

Кроме того, Мишустин подписал еще одно распоряжение, согласно которому региональные фонды ОМС получат более 18,3 млрд руб. на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что власти изменят механизм выплат работающим с COVID-19 медикам.