Мишустин выделил еще 68,5 млрд руб. на пособия по временной нетрудоспособности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.

Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 января.

Сумма выделенных средств составила 68,5 млрд рублей, их направят Фонду социального страхования (ФСС).

Нагрузка на бюджет фонда возросла из-за пандемии коронавируса, поэтому принимаются меры, чтобы не допустить задержку выплат гражданам.