Республиканцы хотят сократить пакет мер по поддержке экономики США на $1,3 трлн

Республиканцы в сенате Конгресса США выступают против предложения президента страны Джо Байдена выделить $1,9 трлн на поддержку экономики в условиях пандемии COVID-19, они предлагают потратить на эти цели $600 млрд, сообщает Fox News.

Во время подготовки своего плана Байден не связывался ни с республиканцами, ни с демократами в сенате во время подготовки своего плана, заявил один из авторов альтернативного проекта, сенатор Билл Кэссиди.

При этом Кэссиди заверил, что сенаторы поддерживают заявленное в плане Байдена выделение $160 млрд на вакцинацию и $20 млрд на возобновление работы школ.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн.