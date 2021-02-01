WSJ: главы Exxon Mobil и Chevron обсуждали слияние в 2020 году

Руководители американских нефтегазовых корпораций Exxon Mobil Даррен Вудс и Chevron Майкл Вирт проводили в 2020 году обсуждение по вопросу слияния компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, обсуждение проходило на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

Издание добавляет, что на этот шаг глав корпораций подтолкнуло негативное влияние на финансовое благополучие Exxon и Chevron резкого падения спроса на газ и нефтепродукты.

Однако газета подчеркивает, что переговоры не носили итоговый характер. WSJ отмечает, что на данный момент переговоры по данной теме приостановлены, однако они могут возобновиться в скором времени.

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