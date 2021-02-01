Названа доля россиян, имеющих подработку помимо основной работы

Около 17% россиян имеют подработку помимо основной официальной работы, 65% граждан рассчитывают найти дополнительный заработок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился в период с 30 декабря 2020 года по 27 января 2021 года. В нем приняли участие 5 тысяч совершеннолетних граждан из 422 населенных пунктов России.

Отмечается, что 18% россиян, у которых есть основная работа, не планируют подрабатывать. 61% из тех, кто взял дополнительную работу, тратят на нее менее 10 часов в неделю. От 10 до 20 часов в неделю отдают на подработку 19% респондентов. Каждый пятый россиянин работает дополнительно свыше 20 часов в неделю.

По данным сервиса, в основном доля заработка от дополнительной работы составляет от 10 до 30% общего дохода (у 39% россиян).

Ранее россияне перечислили трудности при поиске работы.