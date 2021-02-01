Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока повторно предстанет перед судом

Ранее осужденный за коррупцию и злоупотребление полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев вновь предстанет перед судом по статье о злоупотреблении полномочий. Ущерб бюджету города оценивается в 33 миллиона рублей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

«Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева», — сказали в прокуратуре.

По версии следователей, Пушкарев в 2009-2017 годах вытеснил с рынка компании, осуществляющие пассажирские перевозки, ограничив их деятельность.

Сообщается, что Пушкарев продвигал муниципальные предприятия, которые закупали транспорт при помощи кредитов, обеспеченных гарантией Владивостокского городского округа. Также автобусы ремонтировала и обслуживала организация, подконтрольная близким родственникам мэра.

В апреле 2019 года суд в Москве приговорил Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.