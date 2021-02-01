РБК: в России резко вырастут цены на ряд товаров из-за подорожания морских перевозок

В России резко вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель из-за подорожания морских перевозок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

По данным генерального директора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в скором времени названные продукты могут увеличиться в стоимости на 10–15%.

Коммерческий директор СТД «Петрович» Константин Мельников также уверен в том, что рост тарифов на контейнерные перевозки отразится на стоимости ряда товаров. По его словам, сейчас идет борьба за минимальное увеличение розничных цен, а неровности сглаживаются за счет собственной прибыли.

Глава отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов выразил мнение, что в дальнейшем цены на технику и ИТ-товары могут вырасти на 5%, особенно подорожают персональные компьютеры, моноблоки, мониторы и периферия.

Как сообщил основатель Zenden Group Андрей Павлов, стоимость перевозок недорогой обуви уже увеличилась примерно на 12%. Кожаная обувь подорожала на 4%.

Ранее эксперты перечислили продукты, которые могут подорожать в 2021 году.