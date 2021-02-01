СМИ: в Мьянме временно закрываются все банки

Все банки Мьянмы приняли решение о временном закрытии из-за плохого интернет-соединения на фоне политической ситуации в стране. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление ассоциации банков Мьянмы.

Отмечается, банки запросят разрешение на временное закрытие у Центрального банка и сообщат, когда их деятельность возобновится.

В понедельник, 1 февраля, стало известно, что в Мьянме военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили ЧП сроком на год.