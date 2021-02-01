Курс доллара на открытии торгов снизился до 75,6 рубля

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи в понедельник, 1 февраля, уменьшился на 0,21% и составил 75,6 руб. На это указывают данные торговой площадки на 10.00 мск.

Курс евро понизился на 0,23%, до 91,7 руб.

К 10.10 мск курс американской валюты находился на уровне 75,6325 руб. (-0,16%), евро снижался до 91,68 руб. (-0,26%).

29 января Банк России установил официальный курс доллара и евро на 30 января — 1 февраля 2021 года, американская валюта повысилась до 76,2527 руб., курс европейской валюты достиг 92,2963 руб.

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