«Ъ» сообщил об увеличении экспорта российской сельхозтехники на 30%

Экспорт сельскохозяйственной техники из России в 2020 году вырос на 30%, до 15,9 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на объединение отечественных машиностроителей «Росспецмаш».

Как отмечает издание, поставки увеличиваются уже третий год подряд. В 2019 они выросли на 9%, а годом ранее — на 40%.

Согласно сведениям «Росспецмаша», основными покупателями российской техники стал Евросоюз, страны СНГ, Монголия, Африка и Ближний Восток.

Ранее сообщалось, что стоимость российской пшеницы достигла рекорда 2014 года — $300 за тонну.