Состояние богатейших россиян за январь выросло почти на $1,4 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян за январь выросло на $1,37 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего рейтинг включает 500 миллиардеров, 23 из которых россияне. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за январь выросло на $704 млн (наибольший результат), до $30,7 млрд. В списке BBI среди россиян он остается богатейшим, в общем рейтинге занимает 43 место.

На втором месте по увеличению богатства в январе — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс $672 млн), на третьем — заместитель председателя совета директоров «ФосАгро» Андрей Гурьев (плюс $500 млн).

Ранее BBI показал, что российские бизнесмены увеличили свое совокупное состояние на $13,8 млрд за 2020 год.