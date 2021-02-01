АКОРТ не получала данных о подорожании морских перевозок товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не получала от торговых сетей данных о проблемах с логистикой из-за подорожания морских перевозок, передает ТАСС.

АКОРТ объединяет 26 наиболее крупных российских торговых сетей и представляет около 30% розничного рынка страны.

«В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров», — отметили в ассоциации.

Там также заверили, что запасов товаров в сетях достаточно, чтобы удовлетворить потребительский спрос на любом уровне.

Ранее РБК со ссылкой на участников рынка сообщила, что в России резко вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель из-за подорожания морских перевозок.