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Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные с сайта компании «Укрэнерго».

«Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», — сообщается в инфографике.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко поддержал «разумные ограничения» импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он заявил, что Киев должен войти в европейскую энергосистему.

Ранее сообщалось, что Финляндия может отказаться от российского электричества.

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