ВВП России в 2020 году снизился на 3,1%

По первой оценке Росстата, ВВП России в прошлом году снизился на 3,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистической службы.

Ситуация оказалась лучше прогноза российского Министерства экономического развития, которое ожидало снижения ВВП на 3,8% по итогам 2020 года, указано в сообщении. При этом зафиксированное снижение стало самым значительным с 2009 года, когда ВВП упал на 7,8%.

В Росстате пояснили, что снижение ВВП связано с действием ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году.