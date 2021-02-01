Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией

Срок приостановки авиасообщения между Россией и Великобританией продлевается до 16 февраля из-за опасности распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», – заявили в штабе.

Авиасообщение было приостановлено 22 декабря прошлого года после обнаружения в Великобритании нового варианта коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

По данным Всемирной организации здравоохранения, «британский» вариант коронавируса выявили уже в 70 странах мира.