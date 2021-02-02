Google заплатит почти $4 млн для урегулирования обвинений в дискриминации

| Бернст Ю.

Компания Google заплатит почти $4 млн, чтобы урегулировать обвинения в дискриминации при найме на работу, передает MarketWatch со ссылкой на министерство труда Соединенных Штатов.

По данным ведомства, интернет-гигант заплатит $2,6 млн, чтобы урегулировать иск Минтруда о возможных недоплатах сотрудницам по сравнению с сотрудниками-мужчинами.

Компания также отложит $1,25 млн на повышение зарплаты ряду работников, если это понадобится впоследствии.

Иск Минтруда датирован 15 января, о его урегулировании стало известно 1 февраля. Ранее урегулировали аналогичные претензии Минтруда технологические компании Microsoft и Hewlett Packard, а также банк JPMorgan Chase и аудитор Deloitte.