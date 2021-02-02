В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

| Бернст Ю.

В Минпромторге предложили оказать наиболее нуждающимся категориям россиян продовольственную поддержку, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

Он сообщил, что доклад с соответствующим предложением направил в кабмин замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что документ поступил в правительство в декабре.

Суть разработанных мер заключается в ежемесячном перечислении нуждающимся денег на покупку отечественных продуктов питания.

По данным издания, в список лиц, которым окажут помощь, могут войти беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, пребывающие в учреждениях социальной сферы.

При этом вопрос реализации предложенных мер в кабмине пока не обсуждают, добавили в ведомстве.

В декабре пенсионеров и малоимущих в РФ предложили освободить от НДС на продукты.